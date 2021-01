Victoria Beckham potrebbe tornare insieme alle Spice Girls per un nuovo tour: parola di Mel C (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Molto probabilmente dopo la fine di questa pandemia le Spice Girls torneranno con un tour mondiale. Mel C ne è convinta e pensa anche che di questa nuova avventura potrebbe far parte anche Victoria Beckham. La cantante inglese (che si è esibita in un programma di Michelle Hunziker) ospite nello show di Zane Lowe su Apple Music 1 ha rivelato che la sua amica e collega potrebbe ripensarci e tornare sui suoi passi. “Per la nostra ultima reunion è stato difficile non averla al nostro fianco e ci è mancata davvero. Ma hai ragione, siamo ancora molto intime e ci sentiamo tutte spesso. Ed è così importante per noi che lei sia felice. Certo non è stata esclusa dal progetto. Era molto coinvolta nella parte creativa e in tutto ciò che stavamo facendo per questi ... Leggi su biccy (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Molto probabilmente dopo la fine di questa pandemia letorneranno con unmondiale. Mel C ne è convinta e pensa anche che di questa nuova avventurafar parte anche. La cantante inglese (che si è esibita in un programma di Michelle Hunziker) ospite nello show di Zane Lowe su Apple Music 1 ha rivelato che la sua amica e collegaripensarci esui suoi passi. “Per la nostra ultima reunion è stato difficile non averla al nostro fianco e ci è mancata davvero. Ma hai ragione, siamo ancora molto intime e ci sentiamo tutte spesso. Ed è così importante per noi che lei sia felice. Certo non è stata esclusa dal progetto. Era molto coinvolta nella parte creativa e in tutto ciò che stavamo facendo per questi ...

