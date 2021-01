Viale Etiopia, due pedoni investiti da auto: donna in gravi condizioni (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Roma – Incidente stradale alle 9.30 circa in Viale Etiopia, all’altezza piazza Addis Abeba, a Roma. Due pedoni, un uomo ed una donna di 42 anni, sono stati investiti da una Fiat Multipla. I due sono stati trasportati all’ospedale Sandro Pertini, rispettivamente in codice azzurro e in codice rosso. Sono in corso accertamenti da parte della Polizia locale del Gruppo II Parioli per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto. Leggi su romadailynews (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Roma – Incidente stradale alle 9.30 circa in, all’altezza piazza Addis Abeba, a Roma. Due, un uomo ed unadi 42 anni, sono statida una Fiat Multipla. I due sono stati trasportati all’ospedale Sandro Pertini, rispettivamente in codice azzurro e in codice rosso. Sono in corso accertamenti da parte della Polizia locale del Gruppo II Parioli per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto.

79_Alessio : RT @romamobilita: Viale Etiopia, traffico rallentato per incidente altezza piazza Addis Abeba in direzione viale Somalia - romamobilita : Viale Etiopia, traffico rallentato per incidente altezza piazza Addis Abeba in direzione viale Somalia - LuceverdeRoma : RT @romamobilita: Linea 135, temporanea deviazione per chiusure su viale Etiopia a seguito incidente. La linea effettua comunque tutte le f… - LuceverdeRoma : ??? #Roma #incidente - Viale Etiopia code altezza Piazza Addis Abeba> Viale Somalia #Luceverde #Lazio - romamobilita : Linea 135, temporanea deviazione per chiusure su viale Etiopia a seguito incidente. La linea effettua comunque tutte le fermate -