Via libera del al Recovery, plan ma Italia viva si astiene. È scontro sul Mes (Di mercoledì 13 gennaio 2021) AGI - Via libera del Consiglio dei ministri al Recovery plan, ma le due ministre di Italia viva Teresa Bellanova ed Elena Bonetti si astengono. Fonti di Iv riconoscono i passi fatti in avanti con la riformulazione del Pnrr, con modifiche che, rimarcano i renziani, sono il risultato delle insistenze rimaste a lungo pressoché isolate del partito di Matteo Renzi. E tuttavia per Iv rimangono troppe le criticità in un testo giudicato in drammatico ritardo. La rinuncia al Mes, si spiega nel fronte renziano, è del tutto incomprensibile, sia perché il suo utilizzo libererebbe risorse ulteriori nell'ambito del Recovery, sia perché il piano pandemico del governo ipotizza risorse insufficienti per la sanità e, in quel caso, prevede che si dovrà scegliere quali cittadini curare. Pd e M5s sotto traccia ancora lavorano a una crisi ... Leggi su agi (Di mercoledì 13 gennaio 2021) AGI - Viadel Consiglio dei ministri al Recovery, ma le due ministre diTeresa Bellanova ed Elena Bonetti si astengono. Fonti di Iv riconoscono i passi fatti in avanti con la riformulazione del Pnrr, con modifiche che, rimarcano i renziani, sono il risultato delle insistenze rimaste a lungo pressoché isolate del partito di Matteo Renzi. E tuttavia per Iv rimangono troppe le criticità in un testo giudicato in drammatico ritardo. La rinuncia al Mes, si spiega nel fronte renziano, è del tutto incomprensibile, sia perché il suo utilizzo libererebbe risorse ulteriori nell'ambito del Recovery, sia perché il piano pandemico del governo ipotizza risorse insufficienti per la sanità e, in quel caso, prevede che si dovrà scegliere quali cittadini curare. Pd e M5s sotto traccia ancora lavorano a una crisi ...

