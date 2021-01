Via libera al Recovery Plan, ma Italia Viva si astiene (Di mercoledì 13 gennaio 2021) ROMA – Il Consiglio dei ministri si è concluso poco dopo l’una di notte con l’approvazione del Recovery Plan e una spaccatura importante: le ministre di Italia Viva Bonetti e Bellanova si sono astenute dalla votazione. Leggi su dire (Di mercoledì 13 gennaio 2021) ROMA – Il Consiglio dei ministri si è concluso poco dopo l’una di notte con l’approvazione del Recovery Plan e una spaccatura importante: le ministre di Italia Viva Bonetti e Bellanova si sono astenute dalla votazione.

petergomezblog : Recovery, ok di Renzi dopo la spinta del Colle: “Approviamo questo benedetto piano”. Conte: “Via libera in Cdm doma… - fattoquotidiano : Via libera di Papa Francesco alle donne nei ministeri del lettorato e dell’accolitato - MediasetTgcom24 : Recovery, via libera del Cdm: astenute due ministre di Italia viva #recoveryplan - ultimenotizie : Via libera nella nella notte al ??#Recoveryplan: le risorse complessivamente allocate nelle sei missioni del Pnrr so… - quassinti : RT @meobaldo: Call center #Immuni: via libera dal #GarantePrivacy -

Ultime Notizie dalla rete : Via libera Via libera del Mise a Ovs per l’acquisto di Stefanel, buona la reazione della Borsa Il Sole 24 ORE Cdm approva Recovery Plan da 210 miliardi, ma Iv si astiene

ROMA (ITALPRESS) – Via libera al Recovery plan dal Consiglio dei ministri che ha approvato la proposta di Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Le due ministre di Italia Viva Teresa Bellanov ...

Recovery: ok in CdM, fantasma crisi su Palazzo Chigi

Attesa per la conferenza stampa convocata da Renzi nel pomeriggio di oggi che potrebbe sancire lo strappo finale ...

ROMA (ITALPRESS) – Via libera al Recovery plan dal Consiglio dei ministri che ha approvato la proposta di Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Le due ministre di Italia Viva Teresa Bellanov ...Attesa per la conferenza stampa convocata da Renzi nel pomeriggio di oggi che potrebbe sancire lo strappo finale ...