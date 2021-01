Via libera al Recovery Plan con l’astensione di Italia viva. L’ultimo strappo sul Mes, governo verso la crisi (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Via libera nella notte al Recovery Plan, approvato poco dopo l’una in quello che potrebbe essere uno degli ultimi Consigli dei ministri del governo Conte II. Il piano passa con l’astensione delle due ministre di Italia viva, con il partito di Matteo Renzi ancora insoddisfatto per l’assenza del Mes e pronto nelle prossime ore a lasciare il governo per aprire così la crisi. Il dossier di 172 pagine appena approvato sui 209 miliardi di euro tra finanziamenti e prestiti della Commissione europea destinati all’Italia arriva profondamente segnato dalL’ultimo mese di scontri e tensioni all’interno della maggioranza. Scontri accesi proprio da Italia viva, che sin dall’inizio ... Leggi su open.online (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Vianella notte al, approvato poco dopo l’una in quello che potrebbe essere uno degli ultimi Consigli dei ministri delConte II. Il piano passa condelle due ministre di, con il partito di Matteo Renzi ancora insoddisfatto per l’assenza del Mes e pronto nelle prossime ore a lasciare ilper aprire così la. Il dossier di 172 pagine appena approvato sui 209 miliardi di euro tra finanziamenti e prestiti della Commissione europea destinati all’arriva profondamente segnato dalmese di scontri e tensioni all’interno della maggioranza. Scontri accesi proprio da, che sin dall’inizio ...

Agenzia_Ansa : Il #Consiglio dei ministri ha dato il via libera, a quanto si apprende, al Recovery plan. C'è stato il sì unanime,… - petergomezblog : Recovery, ok di Renzi dopo la spinta del Colle: “Approviamo questo benedetto piano”. Conte: “Via libera in Cdm doma… - fattoquotidiano : Via libera di Papa Francesco alle donne nei ministeri del lettorato e dell’accolitato - Italia_Notizie : Lisa Montgomery è stata giustiziata, la Corte federale Usa ha dato il via libera. Prima volta in quasi 70 anni per… - 24emilia : Sull’orlo della crisi: via libera al Recovery plan, Italia viva si astiene | 24Emilia -

Ultime Notizie dalla rete : Via libera Via libera del Mise a Ovs per l’acquisto di Stefanel, buona la reazione della Borsa Il Sole 24 ORE Bronte, ristrutturazione ospedale: via libera del Genio Civile al progetto

Il Genio civile di Catania ha dato il parere favorevole al nuovo progetto di ristrutturazione e completamento dell’ospedale ‘Castiglione Prestianni’ di Bronte. Si tratta dei famosi lavori iniziati nel ...

La crisi di governo può mettere in ginocchio l’economia italiana: la sfida di Renzi e i cinque scenari

Si stanno consumando gli ultimi atti della crisi di governo: a rischio i 20 miliardi di ristori, la rottamazione cartelle e tanto altro.

Il Genio civile di Catania ha dato il parere favorevole al nuovo progetto di ristrutturazione e completamento dell’ospedale ‘Castiglione Prestianni’ di Bronte. Si tratta dei famosi lavori iniziati nel ...Si stanno consumando gli ultimi atti della crisi di governo: a rischio i 20 miliardi di ristori, la rottamazione cartelle e tanto altro.