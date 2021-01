Veneto Coronavirus: bollettino 13 gennaio (Di mercoledì 13 gennaio 2021) La situazione dei contagi di Coronavirus in Veneto di oggi 13 gennaio con i dati forniti in diretta dal presidente della regione Luca Zaia: Rispetto alla prima fase del contagio da Coronavirus “è cambiato lo spirito, c’è più familiarità con il virus”. Lo ha affermato il presidente del Veneto Luca Zaia, durante Mattinocinque. “A marzo – ha aggiunto – da un lato la paura di morire era un incubo estremo e per questo c’è stato più lavoro di team e di comunità. Adesso da un lato c’è chi esorcizza la malattia, umanamente è stata abbassata guardia, ma dico che è un bene. Poi non avendo il lockdown abbiamo una pressione sanitaria più alta. Tutto quel che deriva dalla crisi economica infine – ha concluso – porta a una sana protesta”. L'articolo proviene da nextQuotidiano. Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 13 gennaio 2021) La situazione dei contagi diindi oggi 13con i dati forniti in diretta dal presidente della regione Luca Zaia: Rispetto alla prima fase del contagio da“è cambiato lo spirito, c’è più familiarità con il virus”. Lo ha affermato il presidente delLuca Zaia, durante Mattinocinque. “A marzo – ha aggiunto – da un lato la paura di morire era un incubo estremo e per questo c’è stato più lavoro di team e di comunità. Adesso da un lato c’è chi esorcizza la malattia, umanamente è stata abbassata guardia, ma dico che è un bene. Poi non avendo il lockdown abbiamo una pressione sanitaria più alta. Tutto quel che deriva dalla crisi economica infine – ha concluso – porta a una sana protesta”. L'articolo proviene da nextQuotidiano.

