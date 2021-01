Vela, Luna Rossa verso la Prada Cup, parla Nobili: "Livello simile tra le barche" (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Auckland, 13 gennaio 2021 " Da ora si fa sul serio. Dopo le World Series, non terminate a causa delle difficili condizioni di vento, le pretendenti alla Prada Cup scenderanno in acqua a partire da ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Auckland, 13 gennaio 2021 " Da ora si fa sul serio. Dopo le World Series, non terminate a causa delle difficili condizioni di vento, le pretendenti allaCup scenderanno in acqua a partire da ...

Da venerdì via alla Prada Cup che designerà lo sfidante di Team New Zealand in Coppa America, Luna Rossa a caccia della vittoria contro American Magic e Team Uk ...

America’s Cup, Gilberto Nobili: “Il 15 gennaio ci saranno sorprese. Luna Rossa è forte con un range di vento”

Nuovo appuntamento con Sail2U, il programma a cura di Sport2U, in collaborazione con OA Sport, dedicato al mondo della vela. Un appuntamento, questa volta, dedicato interamente a un evento importante ...

