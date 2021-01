Vela | il sogno di Battisti | ' Con Luna Rossa voglio la rivincita di Londra'

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) ...PASSA A G+ E LEGGI L'ARTICOLO Sei già abbonato? Accedi *puoi disdire quando vuoi Non perderti gli articoli Premium! Entra in G+ e potrai avere accesso illimitato agli approfondimenti de La Gazzetta ...

Gazzetta_it : Il sogno di #Battisti: “Con #LunaRossa voglio la rivincita di #Londra 2012” - fracazzaniga : Grazie a #TeleToscanaElba @simovelasco @RusveloTeam - orpiso : RT @zippettare: O. Håkonson Hauge #AndarPerMare @SalaLettura Tu veleggi in una barca di carta, e il sogno sospinge l’azzurra vela, così d… - guastellae : RT @zippettare: O. Håkonson Hauge #AndarPerMare @SalaLettura Tu veleggi in una barca di carta, e il sogno sospinge l’azzurra vela, così d… - Bigportal2 : Le sette meraviglie del Mediterraneo, le superbe isole Eolie, il cui nome evoca il dio dei venti che da sempre regn… -

Ultime Notizie dalla rete : Vela sogno

La Gazzetta dello Sport

Nella sfida della barca italiana a New Zealand c’è quella, personale, tra il grinder italiano e il collega Sullivan. Ex canottieri, ai Giochi 2012 si sono giocati l’oro, vinto in rimonta dal neozeland ...La velista inglese doppia il mitico “scoglio” e si commuove. “E’ un giorno che ricorderò per il resto della mia vita”. Ha iniziato a regatare sull’Oceano nel 2009 a 35 anni e si è noleggiata la barca ...