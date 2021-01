Vasco Rossi, il ricordo dell’amico “Dimenticato troppo presto”: di chi si tratta (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Vasco Rossi sul suo profilo Instagram ha pubblicato un post pubblicato poco prima da Zucchero per ricordare un loro amico scomparso molto anni fa Nella serata di ieri Vasco Rossi sul suo… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di mercoledì 13 gennaio 2021)sul suo profilo Instagram ha pubblicato un post pubblicato poco prima da Zucchero per ricordare un loro amico scomparso molto anni fa Nella serata di ierisul suo… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it.

Vasco Rossi sul suo profilo Instagram ha pubblicato un post pubblicato poco prima da Zucchero per ricordare un loro amico scomparso molto anni fa.

Fabrizio De André, 22 anni senza: la foto e il video di Vasco Rossi

Che la musica può essere messaggio. Nei 22 anni dalla morte di Fabrizio De André, Vasco Rossi lo ha ricordato con una foto insieme e con il video in cui ha cantato Anima fragile dal vivo, su invito de ...

Vasco Rossi sul suo profilo Instagram ha pubblicato un post pubblicato poco prima da Zucchero per ricordare un loro amico scomparso molto anni fa.