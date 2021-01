Vaccino Moderna, reazione allergica sui pazienti sottoposti a trattamenti di medicina estetica. L'esperto: 'Casi rari e irrilevanti' (Di mercoledì 13 gennaio 2021) A infiammare gli animi dei no vax e a preoccupare le fila dei dubbiosi è arrivata una notizia dagli Stati Uniti: tre pazienti che si erano sottoposte a trattamenti di medicina estetica a base di ... Leggi su leggo (Di mercoledì 13 gennaio 2021) A infiammare gli animi dei no vax e a preoccupare le fila dei dubbiosi è arrivata una notizia dagli Stati Uniti: treche si erano sottoposte adia base di ...

ladyonorato : Sul British Medical Journal la valutazione degli ultimi dati ricevuti sui trial dei vaccini di Pfizer e Moderna. E… - istsupsan : 47.000 dosi di vaccino #Moderna arrivate presso la sede #ISS; dopo le procedure di stoccaggio in una stanza adibita… - petergomezblog : #Vaccino, somministrate quasi 720mila dosi. Italia prima nella Ue. Il primo carico di Moderna è arrivato: nella not… - MastroRadu : RT @07Emmedi: il professor Doshi, numero 1 del settore per il NYT: efficacia vaccino Pfizer e Moderna? non andava autorizzato in quanto l'e… - dasar : RT @f_ronchetti: I medici di base che sconsigliano genericamente il vaccino #Pfizer o #Moderna paventando effetti a livello genetico sono d… -