Vaccino Moderna | come funzione e gli effetti collaterali per gravità

Leggi su improntaunika

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) Alessandro Nunziati Il nuovodisbarca anche in Italia:funziona, a chi si somministra,e presunti pericoli per la salute. Considerato che questo tipo diquello di Pfizer/BioNTech, è a base mRNA e cioè non contiene il virus, non può provocare la Covid-19, malattia causata dal Coronavirus.funziona ilIlè in grado di stimolare il sistema immunitario, inducendo l’organismo a produrre una protezione, gli anticorpi, contro il virus. Utilizza una sostanza chiamata acido ribonucleico messaggero (mRNA) per trasportare una serie di istruzioni che le cellule del corpo possono utilizzare per creare la proteina spike ...