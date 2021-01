Vaccino, in Toscana arrivate le prime 5.300 dosi del vaccino Moderna. Come prenotarsi (Di mercoledì 13 gennaio 2021) In sono arrivate le prime 5300 dosi del vaccino anti di , che ha ricevuto il via libera la scorsa settimana sia dalla Commissione europea che dall'Agenzia italiana del farmaco (), dopo aver ricevuto l'... Leggi su leggo (Di mercoledì 13 gennaio 2021) In sonole5300delanti di , che ha ricevuto il via libera la scorsa settimana sia dalla Commissione europea che dall'Agenzia italiana del farmaco (), dopo aver ricevuto l'...

Daniele_Manca : #Vaccini ad eccezione di Calabria, Lombardia e provincia di Bolzano, tutte le regioni sfiorano o superano il 50%, c… - matteosalvinimi : ?? Anche in Toscana (vedi post precedente)! Sprecate 5mila dosi di vaccino a causa del geniale Arcuri. E poi la col… - infoitsalute : Vaccino Moderna, in Toscana arrivate prime 5.300 dosi: ecco come prenotarsi - metfirenze : Arrivate in Toscana le prime 5300 dosi del vaccino di Moderna - infoitsalute : Vaccino, sono arrivate in Toscana le prime dosi del vaccino di Moderna -