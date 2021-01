Vaccino Covid, Fontana: “Lombardia prima per vaccinazioni giornaliere” (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Vaccino Covid, il governatore della Lombardia Fontana ha dichiarato che la sua regione è prima per vaccinazioni giornaliere Continua senza sosta la campagna di vaccinazione in Italia. Pfizer sta inviando periodicamente nuove dosi del suo farmaco, e anche Moderna – dopo aver ricevuto l’ok dall’Ema e dall’Aifa – ha fatto recapitare il primo carico ai L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 13 gennaio 2021), il governatore dellaha dichiarato che la sua regione èperContinua senza sosta la campagna di vaccinazione in Italia. Pfizer sta inviando periodicamente nuove dosi del suo farmaco, e anche Moderna – dopo aver ricevuto l’ok dall’Ema e dall’Aifa – ha fatto recapitare il primo carico ai L'articolo proviene da Inews.it.

istsupsan : 47.000 dosi di vaccino #Moderna arrivate presso la sede #ISS; dopo le procedure di stoccaggio in una stanza adibita… - TgLa7 : #Covid: focolaio in rsa Prato, positivi anche 21 vaccinati. Dosi vaccino somministrate una settimana prima della positività - SkyTG24 : Covid, il vaccino di Moderna sarà distribuito alle strutture sanitarie da Poste Italiane - PolicyMaker_mag : Il direttore generale dell’@Aifa_ufficiale è intervenuto sulle differenze tra i #vaccini disponibili e ha parlato d… - RossellaMuroni : RT @anto_gaudioso: Covid, Cittadinanzattiva: 'Scorretto parlare di obiezione di coscienza medici per vaccino' sia chiaro che su questo siam… -