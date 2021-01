Vaccino covid Campania, la richiesta per la somministrazione ai giornalisti (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Il presidente dell’Ordine Dei giornalisti della Campania Ottavio Lucarelli ha richiesto esplicitamente al governatore della Campania Vincenzo De Luca di inserire la categoria come una ad alto rischio covid e quindi di prendere parte alla campagna vaccinale. Anche i giornalisti quindi potrebbero somministrarsi alla vaccinazione anti covid. Secondo Lucarelli infatti sono state molte le richieste in tal senso da parte di coloro che si espongono a rischi. Si richiede al presidente De Luca quindi di prendere in considerazione questa ipotesi nel massimo rispetto della priorità. Ad oggi l’Italia però si attesta come uno dei migliori paesi in termini della più grande vaccinazione di massa. Si registrano, ad oggi, già oltre 800 mila unità. di Stefano ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Il presidente dell’Ordine DeidellaOttavio Lucarelli ha richiesto esplicitamente al governatore dellaVincenzo De Luca di inserire la categoria come una ad alto rischioe quindi di prendere parte alla campagna vaccinale. Anche iquindi potrebbero somministrarsi alla vaccinazione anti. Secondo Lucarelli infatti sono state molte le richieste in tal senso da parte di coloro che si espongono a rischi. Si richiede al presidente De Luca quindi di prendere in considerazione questa ipotesi nel massimo rispetto della priorità. Ad oggi l’Italia però si attesta come uno dei migliori paesi in termini della più grande vaccinazione di massa. Si registrano, ad oggi, già oltre 800 mila unità. di Stefano ...

