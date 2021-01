Vaccino | completate al Moscati le somministrazioni della prima dose | adesione di oltre il 90%

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – Sono state ultimate ieri pomeriggio le operazioni di somministrazionedianti-Covid al personale dell’Azienda ospedaliera San Giuseppedi Avellino. In totale, sono state vaccinate 2028 persone: 1562 sanitari e 466 non sanitari (amministrativi e dipendenti di ditte esterne). I dati raccolti evidenziano una percentuale più alta di donne (1177) e come fascia di età prevalente quella compresa tra i 50 e i 59 anni (656 persone), seguita dalle fasce 40-49 anni (506), 60-69 (402), 30-39 (360), 20-29 (92) e 70-79 (12). Non si sono registrati significativi casi di reazioni avverse. Nonostante l’sia stata diil 90%, in queste ore si sta provvedendo a contattare tutte quelle persone che, per ...