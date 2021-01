Vaccino anti-Covid, l’Italia supera le 865mila dosi somministrate. Solo 3 Regioni hanno utilizzato meno della metà delle fiale (Di giovedì 14 gennaio 2021) L’ultimo aggiornamento, ancora parziale e riferito alle 22.52 del 13 gennaio, della campagna vaccinale porta a 868.615 le persone che hanno ricevuto la prima dose di Pfizer-Biontech. Le donne vaccinate sono 542.012 e 326.603 gli uomini. Gli operatori sanitari e sociosanitari a cui è stato somministrato la dose sono 669.730, mentre 131.206 persone appartengono al personale non sanitario e 67.679 sono gli ospiti delle Rsa. l’Italia ha quindi utilizzato finora – ma i dati affluiranno ancora nel corso della donna e nella prima mattinata del 14 gennaio – il 61,8% delle 1.406.925 dosi consegnate. La regione che in termini assoluti ha vaccinato più persone è la Lombardia, con 121.589 dosi iniettate. Segue l’Emilia-Romagna con 93.008 e poi tre ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 14 gennaio 2021) L’ultimo aggiornamento, ancora parziale e riferito alle 22.52 del 13 gennaio,campagna vaccinale porta a 868.615 le persone chericevuto la prima dose di Pfizer-Biontech. Le donne vaccinate sono 542.012 e 326.603 gli uomini. Gli operatori sanitari e sociosanitari a cui è stato somministrato la dose sono 669.730, mentre 131.206 persone appartengono al personale non sanitario e 67.679 sono gli ospitiRsa.ha quindifinora – ma i dati affluiranno ancora nel corsodonna e nella prima mattinata del 14 gennaio – il 61,8%1.406.925consegnate. La regione che in termini assoluti ha vaccinato più persone è la Lombardia, con 121.589iniettate. Segue l’Emilia-Romagna con 93.008 e poi tre ...

