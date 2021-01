Vaccini: priorità anche a magistrati e avvocati (Di giovedì 14 gennaio 2021) Annamaria Villafrate - anche il CNF si associa alla richiesta dell'ANM: vaccinare avvocati e giudici per garantire lo svolgimento dell'attività giudiziaria. Leggi su studiocataldi (Di giovedì 14 gennaio 2021) Annamaria Villafrate -il CNF si associa alla richiesta dell'ANM: vaccinaree giudici per garantire lo svolgimento dell'attività giudiziaria.

giuliainnocenzi : Il risultato della #crisidigoverno? Che ora la lotta contro la terza ondata in arrivò, la corsa contro il tempo per… - PE_Italia : ?????? 18-21 gennaio: Plenaria al Parlamento europeo, in agenda: ??Vaccini #COVID19 ??Priorità della presidenza portog… - Pinucciosono : gente che fa vaccini non appartenente alle categorie a cui va data priorità. Ma pure per il vaccino bisogna 'conoscere'? - Profilo3Marco : RT @Noiconsalvini: ?? Piano vaccini, recovery plan, scuola, ristori, nuove restrizioni anti-Covid. Queste le priorità per la #Lega Laura R… - Noiconsalvini : ?? Piano vaccini, recovery plan, scuola, ristori, nuove restrizioni anti-Covid. Queste le priorità per la #Lega La… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini priorità Vaccino anti-Covid, il caso di Brindisi dopo Modena. La denuncia dell’Ordine dei medici: “Dosi a… Il Fatto Quotidiano