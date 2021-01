Vaccini per i Paesi più poveri, Europa e Stati Uniti si scordano degli “ultimi”: la Cina e la Russia no (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Con ogni settimana che passa dall’inizio della campagna vacCinale anti-Coronavirus, il tema delle disuguaglianze economiche tra i Paesi più ricchi e gli ultimi del pianeta si ripropone con maggiore urgenza. Mentre l’Europa annuncia l’acquisto di una seconda tranche del vaccino Pfizer-BioNTech per altre 300 milioni di dosi, avvia colloqui con l’azienda farmaceutica Valneva per l’ottavo vaccino e litiga sulle dosi extra concordate privatamente dalla Germania, il divario con il “sud globale” diventa sempre più grande. Basta guardare il numero di dosi acquistate o prenotate dai Paesi Occidentali – Unione Europea e Stati Uniti in primis – e il resto del mondo per rendersene conto. Se le principali case farmaceutiche dovrebbero produrre in totale circa 12 miliardi di dosi ... Leggi su open.online (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Con ogni settimana che passa dall’inizio della campagna vacle anti-Coronavirus, il tema delle disuguaglianze economiche tra ipiù ricchi e glidel pianeta si ripropone con maggiore urgenza. Mentre l’annuncia l’acquisto di una seconda tranche del vaccino Pfizer-BioNTech per altre 300 milioni di dosi, avvia colloqui con l’azienda farmaceutica Valneva per l’ottavo vaccino e litiga sulle dosi extra concordate privatamente dalla Germania, il divario con il “sud globale” diventa sempre più grande. Basta guardare il numero di dosi acquistate o prenotate daiOccidentali – Unione Europea ein primis – e il resto del mondo per rendersene conto. Se le principali case farmaceutiche dovrebbero produrre in totale circa 12 miliardi di dosi ...

