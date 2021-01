Vaccini, Italia (e Campania) prima in Europa. I tedeschi non ci possono credere (Di mercoledì 13 gennaio 2021) La tedesca Welt dedica un articolo al primato dell’Italia, in Europa, nella campagna dei Vaccini anticovid, parlando di un risultato “sorprendente” di cui la penisola stessa “si meraviglia”. “Proprio l’Italia stacca di molto sul vaccino quasi tutta Europa”, è il titolo dell’articolo, in cui si sottolinea che il nostro Paese “lascia anche la Germania decisamente indietro”. Nel testo si citano i dati: il bollettino di martedì mattina ha mostrato che in Italia sono state vaccinate 718.797 persone, e cioè “più di ogni altro stato in Europa”. In termini proporzionali, rispetto alla popolazione, fa meglio solo la Danimarca, si rileva, con 2 persone vaccinate per ogni 100 abitanti, mentre “in Italia sono 1,16, in Germania solo 0,73”. VIDEO ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 13 gennaio 2021) La tedesca Welt dedica un articolo alto dell’, in, nella campagna deianticovid, parlando di un risultato “sorprendente” di cui la penisola stessa “si meraviglia”. “Proprio l’stacca di molto sul vaccino quasi tutta”, è il titolo dell’articolo, in cui si sottolinea che il nostro Paese “lascia anche la Germania decisamente indietro”. Nel testo si citano i dati: il bollettino di martedì mattina ha mostrato che insono state vaccinate 718.797 persone, e cioè “più di ogni altro stato in”. In termini proporzionali, rispetto alla popolazione, fa meglio solo la Danimarca, si rileva, con 2 persone vaccinate per ogni 100 abitanti, mentre “insono 1,16, in Germania solo 0,73”. VIDEO ...

