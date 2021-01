Vaccini anti-Covid, l’Italia supera le 800mila dosi somministrate. In Campania il tasso più alto, la Lombardia supera le 100mila iniezioni (Di mercoledì 13 gennaio 2021) l’Italia supera quota 800mila vaccinazioni contro il Covid e confermato il suo primato all’interno dell’Unione europea, sia per numero di dosi somministrate che nel rapporto tra iniezioni e abitanti. A livello mondiale, secondo la “classifica” di Our World in Data, Roma ha superato anche Mosca per Vaccini totali (ma i dati russi sono aggiornati al 2 gennaio). Guardando ai dati regionali, la Campania al momento ha il più alto tasso di Vaccini somministrati (77,7%) rispetto alle dosi ricevute, mentre la Lombardia è l’unica Regione a superare quota ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 13 gennaio 2021)quotavaccinazioni contro ile confermato il suo primato all’interno dell’Unione europea, sia per numero diche nel rapporto trae abit. A livello mondiale, secondo la “classifica” di Our World in Data, Roma hato anche Mosca pertotali (ma i dati russi sono aggiornati al 2 gennaio). Guardando ai dati regionali, laal momento ha il piùdisomministrati (77,7%) rispetto allericevute, mentre laè l’unica Regione are quota ...

SkyTG24 : L'#AltoAdige, visto l'alto numero di “obiettori” tra il personale sanitario e quello nelle Rsa, inizierà da subito… - Agenzia_Ansa : Il premio Nobel per la chimica Dubochet riceve il vaccino anti-Covid in Svizzera. Lo scienziato: 'Dobbiamo vaccinar… - valigiablu : Come comunicare la vaccinazione anti COVID-19 a chi è incerto | @timetit - ADALGISA77 : RT @a_meluzzi: 'Troppi segreti'. Così la bibbia inglese della scienza stronca i tre vaccini anti-Covid – Il Tempo - dukana2 : Non solo #MagliaNera di cancro e petrolio ??la #Basilicata ha conquistato sul campo (morto) ??anche quella dei vacci… -