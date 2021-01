Vaccini anti Covid, Fontana: Lombardia prima per somministrazioni giornaliere (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Milano, 13 gennaio 2021 - "La Lombardia ha superato le 100 mila vaccinazioni anti Covid. Con ordine e senza assembramenti, in linea con il piano regionale, da diversi giorni siamo la prima Regione sia ... Leggi su ilgiorno (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Milano, 13 gennaio 2021 - "Laha superato le 100 mila vaccinazioni. Con ordine e senza assembramenti, in linea con il piano regionale, da diversi giorni siamo laRegione sia ...

SkyTG24 : L'#AltoAdige, visto l'alto numero di “obiettori” tra il personale sanitario e quello nelle Rsa, inizierà da subito… - Agenzia_Ansa : Il premio Nobel per la chimica Dubochet riceve il vaccino anti-Covid in Svizzera. Lo scienziato: 'Dobbiamo vaccinar… - valigiablu : Come comunicare la vaccinazione anti COVID-19 a chi è incerto | @timetit - RobertoDegrass1 : RT @a_meluzzi: 'Troppi segreti'. Così la bibbia inglese della scienza stronca i tre vaccini anti-Covid – Il Tempo - Vinc1955 : RT @TgrVeneto: Sarà l'Università Scaligera a gestire il portale dove confluiranno le segnalazioni di reazioni avverse dei vaccini anti #Cov… -