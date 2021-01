USA, scorte petrolio settimanali in calo di 3,25 milioni di barili (Di mercoledì 13 gennaio 2021) (Teleborsa) – Diminuiscono le scorte di greggio in USA nell’ultima settimana. L’EIA, la divisione del Dipartimento dell’Energia americano, ha confermato che gli stocks di greggio, negli ultimi sette giorni all’8 gennaio 2021, sono calati di circa 3,25 milioni a 482,2 MBG, contro attese per un calo di 2,17 milioni. Gli stock di distillati hanno registrato invece un aumento di 4,8 milioni a 163,2 MBG, contro attese per 2,7 milioni, mentre le scorte di benzine hanno registrato un aumento di 4,4 milioni a quota 245,4 MBG (era atteso un aumento di 2,7 milioni). Le riserve strategiche di petrolio sono rimaste invariate a 638,1 MBG. Leggi su quifinanza (Di mercoledì 13 gennaio 2021) (Teleborsa) – Diminuiscono ledi greggio in USA nell’ultima settimana. L’EIA, la divisione del Dipartimento dell’Energia americano, ha confermato che gli stocks di greggio, negli ultimi sette giorni all’8 gennaio 2021, sono calati di circa 3,25a 482,2 MBG, contro attese per undi 2,17. Gli stock di distillati hanno registrato invece un aumento di 4,8a 163,2 MBG, contro attese per 2,7, mentre ledi benzine hanno registrato un aumento di 4,4a quota 245,4 MBG (era atteso un aumento di 2,7). Le riserve strategiche disono rimaste invariate a 638,1 MBG.

Diminuiscono le scorte di greggio in USA nell'ultima settimana. L'EIA, la divisione del Dipartimento dell'Energia americano, ha confermato che

