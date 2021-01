Usa | Pence salva Trump | “no” al 25esimo emendamento

Leggi su inews24

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) Il vicepresidente degli Usa, MikeDonalddicendo no al. La Camera, invece, discute l’impeachment. Alla fine il vicepresidente degli Usa, Mike, ha ristabilito i contatti con Donald, decidendo così di non attivare il, misura in grado di destituire il tycoon. Ma nonostante la presa di posizione L'articolo proviene da Inews.it.