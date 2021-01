Usa, ok Camera a secondo impeachment presidente Trump (Di giovedì 14 gennaio 2021) La Camera Usa ha approvato il secondo impeachment del presidente Donald Trump, con l'accusa di "istigazione all'insurrezione". Trump diventa così il primo presidente nella storia Usa a essere messo sotto accusa dal Congresso due volte. I deputati hanno votato con una maggioranza di 232 voti a favore e 197 contrari per inviare al Senato l'articolo d'impeachment del presidente, accusato di aver incitato mercoledì scorso la folla che ha fatto irruzione in Campidoglio fermando la seduta del Congresso per la certificazione della vittoria di Joe Biden alle presidenziali del 3 novembre. Nell'assalto sono morte cinque persone.La prossima seduta del Senato, la Camera che ora dovrà processare Trump, è in ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 14 gennaio 2021) LaUsa ha approvato ildelDonald, con l'accusa di "istigazione all'insurrezione".diventa così il primonella storia Usa a essere messo sotto accusa dal Congresso due volte. I deputati hanno votato con una maggioranza di 232 voti a favore e 197 contrari per inviare al Senato l'articolo d'del, accusato di aver incitato mercoledì scorso la folla che ha fatto irruzione in Campidoglio fermando la seduta del Congresso per la certificazione della vittoria di Joe Biden alle presidenziali del 3 novembre. Nell'assalto sono morte cinque persone.La prossima seduta del Senato, lache ora dovrà processare, è in ...

TgLa7 : ??#Usa la Camera approva #impeachment per #Trump per l'assalto a #CapitolHill. E' il primo presidente in stato d'acc… - Agenzia_Ansa : Usa, la Camera approva l'impeachment di Trump per l'assalto al Congresso #ANSA - Agenzia_Ansa : La #Camera Usa ha approvato la risoluzione che chiede al vicepresidente #Mike Pence di invocare il 25/o emendamento… - angelamalfoy_ : RT @liamvoice_: ???? Camera approva impeachment Trump per assalto al Congresso Con una procedura lampo di un solo giorno, la Camera Usa ha a… - AntigoneCris : RT @agambella: #USA Il leader di maggioranza (uscente) del Senato conferma che non esistono i tempi per completare al Senato la procedura d… -