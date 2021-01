(Di mercoledì 13 gennaio 2021) NEW, 13 GEN - Newmetterà fine a tutti icon laOrganization. Lo annuncia il sindaco della Grande Mela, Bill de Blasio, in un'intervista a Msnbc, nella quale spiega di ...

ottovanz : RT @Agenzia_Ansa: #Usa New York rescinderà contratti con la società di #Trump @realDonaldTrump #ANSA - FelixPerrella : RT @Agenzia_Ansa: #Usa New York rescinderà contratti con la società di #Trump @realDonaldTrump #ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : Usa New

ANSA Nuova Europa

La Borsa di New York ha aperto la seduta piatta nel giorno del voto alla Camera della procedura di impeachment contro Trump.«Non è nell'interesse del paese o in linea con la Costituzione», ha detto in una lettera indirizzata alla Speaker della Camera, Nancy Pelosi ...