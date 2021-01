Usa, l’assalto al Congresso: com’è stato possibile? (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Il 6 gennaio 2021 i sostenitori di Donald Trump hanno bloccato la ratifica della vittoria di Joe Biden alle presidenziali Usa 2020. Solo diverse ore dopo, il Congresso è riuscito a certificarla. Prima, abbiamo visto i manifestanti entrare nelle Aule di Camera e Senato, uscire con gli scranni in spalla, farsi selfie, accendersi sigarette nelle aule, appendersi alle colonne al grido di «Usa! Usa!». Leggi su vanityfair (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Il 6 gennaio 2021 i sostenitori di Donald Trump hanno bloccato la ratifica della vittoria di Joe Biden alle presidenziali Usa 2020. Solo diverse ore dopo, il Congresso è riuscito a certificarla. Prima, abbiamo visto i manifestanti entrare nelle Aule di Camera e Senato, uscire con gli scranni in spalla, farsi selfie, accendersi sigarette nelle aule, appendersi alle colonne al grido di «Usa! Usa!».

SusannaCeccardi : Twitter, dopo aver bloccato qualche giorno fa l'account del Presidente Usa Trump, limita l'account del quotidiano L… - SkyTG24 : Assalto al Congresso Usa, l’Fbi sapeva dei piani di “guerra” dei sostenitori di Trump - Agenzia_Ansa : #MelaniaTrump rompe il silenzio e condanna l'assalto al Congresso #Usa. La first lady scrive: 'La violenza non è ma… - generacomplotti : RT @Open_gol: Dietro l'assalto a Capitol Hill c'era il genero di Nancy Pelosi in accordo con lei? La teoria del complotto nasce da una foto… - Open_gol : Dietro l'assalto a Capitol Hill c'era il genero di Nancy Pelosi in accordo con lei? La teoria del complotto nasce d… -

