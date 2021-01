Usa, la Camera approva la risoluzione per chiedere il 25esimo emendamento contro Trump – Video (Di mercoledì 13 gennaio 2021) La Camera degli Stati Uniti ha detto sì. I deputati hanno approvato la risoluzione per chiedere al vicepresidente Mike Pence di invocare il 25esimo emendamento della Costituzione contro il presidente Donald Trump, rimuovendo così il tycoon dall’incarico prima della naturale scadenza del mandato. L’azione è fortemente simbolica: Pence ha infatti già dichiarato che non lo farà e proprio durante il dibattito in aula ha fatto recapitare una lettera alla Speaker della Camera, Nancy Pelosi, nella quale spiegava che il ricorso al 25esimo emendamento non era nel miglior interesse del paese, sottolineando che dovrebbe essere riservato nei casi di incapacità medica o mentale. Il no ufficiale del vicepresidente ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Ladegli Stati Uniti ha detto sì. I deputati hannoto laperal vicepresidente Mike Pence di invocare ildella Costituzioneil presidente Donald, rimuovendo così il tycoon dall’incarico prima della naturale scadenza del mandato. L’azione è fortemente simbolica: Pence ha infatti già dichiarato che non lo farà e proprio durante il dibattito in aula ha fatto recapitare una lettera alla Speaker della, Nancy Pelosi, nella quale spiegava che il ricorso alnon era nel miglior interesse del paese, sottolineando che dovrebbe essere riservato nei casi di incapacità medica o mentale. Il no ufficiale del vicepresidente ...

