Usa: impeachment per Trump approvato dalla Camera. L’accusa: assalto al Congresso (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Con procedura lampo, di un solo giorno, la Camera ha approvato la mozione di impeachment contro Donald Trump per incitamento all'insurrezione: per aver incoraggiato i suoi fan ad assaltare il Congresso e impedire la certificazione della vittoria di Joe Biden. La votazione e' ancora in corso ma e' gia' stato raggiunto il quorum della maggioranza semplice dei 217 voti. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Con procedura lampo, di un solo giorno, lahala mozione dicontro Donaldper incitamento all'insurrezione: per aver incoraggiato i suoi fan ad assaltare ile impedire la certificazione della vittoria di Joe Biden. La votazione e' ancora in corso ma e' gia' stato raggiunto il quorum della maggioranza semplice dei 217 voti.

TgLa7 : ??#Usa la Camera approva #impeachment per #Trump per l'assalto a #CapitolHill. E' il primo presidente in stato d'acc… - Agenzia_Ansa : Usa, la Camera approva l'impeachment di Trump per l'assalto al Congresso #ANSA - TgLa7 : #Usa: #Camera approva misura che spiana voto all' #impeachment contro #Trump - __calcifer : RT @TgLa7: ??#Usa la Camera approva #impeachment per #Trump per l'assalto a #CapitolHill. E' il primo presidente in stato d'accusa per ben d… - daniele19996 : RT @Valerio864dd: +++ Renzi si fa prendere la mano e annuncia le dimissioni di due deputate democratiche Usa+++ #maratonamentana #crisigov… -