USA | giustiziata Lisa Montgomery | la prima donna condannata a morte dal 1953

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 13 gennaio 2021)è stata uccisa con un’iniezione letale. Dal, è laad essere stataè stataL’esecuzione era stata sospesa perché era stata richiesta una perizia psichiatrica per la, e questo aveva fatto ben sperare tutti coloro i quali si oppongono alla pena capitale. Tuttavia, oggi, dopo il via libera della Corte suprema,è stata. In America, è ladetenuta che vienein quasi 70 anni. “Danni cerebrali e gravi malattie mentali” Siamo in Indiana, nel carcere di ...