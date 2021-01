Usa | Donald Trump sospeso anche da YouTube | “Regole violate”

Leggi su ck12

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) Perè scattata la sospensionesu: non potrà caricare nuovi contenuti per almeno una settimana. Sarah Silbiger/Getty ImagesDopo essere stato bloccato da Twitter, Facebook e Instagram,è statoda. La nota piattaforma per la condivisione di video di proprietà di Google ha bloccato il suo account perché avrebbe violato lerelative all’incitamento alla violenza. Il periodo di sospensione dell’ormai ex presidente degli Stati Uniti è al momento di sette giorni, ma non è escluso un eventuale prolungamento. Ti potrebbe interessare-> Mandato di arresto internazionale per: ...