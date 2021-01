Usa: Cnn, almeno 20 repubblicani voteranno per impeachment Trump (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Washington, 13 gen. (Adnkronos) - almeno 20 repubblicani potrebbero votare a favore dell'impeachment del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. A riferirlo è la Cnn che cita un funzionario della Casa Bianca che si aspetta che almeno 20 o più repubblicani voteranno per l'impeachment alla Camera dei rappresentanti mercoledì. Un'altra fonte del Grand Old Party, sempre secondo quanto riferisce il canale all news statunitense, spiega di aspettarsi che saranno tra i 10 ei 25 membri del Gop della Camera a votare a favore dell'impeachment. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Washington, 13 gen. (Adnkronos) -20potrebbero votare a favore dell'del presidente degli Stati Uniti, Donald. A riferirlo è la Cnn che cita un funzionario della Casa Bianca che si aspetta che20 o piùper l'alla Camera dei rappresentanti mercoledì. Un'altra fonte del Grand Old Party, sempre secondo quanto riferisce il canale all news statunitense, spiega di aspettarsi che saranno tra i 10 ei 25 membri del Gop della Camera a votare a favore dell'

Alla Camera Usa è stato presentato l’unico articolo per “incitamento insurrezione” e 218 deputati hanno già firmato la mozione

