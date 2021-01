Usa: Cnn, almeno 20 repubblicani voteranno per impeachment Trump (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Washington, 13 gen. (Adnkronos) – almeno 20 repubblicani potrebbero votare a favore dell’impeachment del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. A riferirlo è la Cnn che cita un funzionario della Casa Bianca che si aspetta che almeno 20 o più repubblicani voteranno per l’impeachment alla Camera dei rappresentanti mercoledì. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Washington, 13 gen. (Adnkronos) –20potrebbero votare a favore dell’del presidente degli Stati Uniti, Donald. A riferirlo è la Cnn che cita un funzionario della Casa Bianca che si aspetta che20 o piùper l’alla Camera dei rappresentanti mercoledì. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Alla Camera Usa è stato presentato l'unico articolo per "incitamento insurrezione" e 218 deputati hanno già firmato la mozione

