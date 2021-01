Usa: anche repubblicano Kinzinger voterà per impeachment Trump (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Roma, 13 gen. (Adnkronos) - Cresce il numero dei repubblicani che voteranno a favore dell'impeachment del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Dopo Liz Cheney e John Katko arriva l'annuncio, attraverso una dichiarazione su Twitter, di Adam Kinzinger. "Non ho dubbi che il Presidente degli Stati Uniti abbia infranto il suo giuramento e incitato a questa insurrezione. Ha usato la sua posizione nell'Esecutivo per attaccare il Legislativo", afferma Kinzinger. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Roma, 13 gen. (Adnkronos) - Cresce il numero dei repubblicani che voteranno a favore dell'del presidente degli Stati Uniti, Donald. Dopo Liz Cheney e John Katko arriva l'annuncio, attraverso una dichiarazione su Twitter, di Adam. "Non ho dubbi che il Presidente degli Stati Uniti abbia infranto il suo giuramento e incitato a questa insurrezione. Ha usato la sua posizione nell'Esecutivo per attaccare il Legislativo", afferma

