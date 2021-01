Uomini e Donne oggi, Maurizio ha l’amante? Gemma delusa, Tina dubita (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Protagonista della puntata del 13 gennaio è la dama torinese, che racconta ai presenti e al pubblico cosa è accaduto con il cavaliere durante le festività natalizie L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Protagonista della puntata del 13 gennaio è la dama torinese, che racconta ai presenti e al pubblico cosa è accaduto con il cavaliere durante le festività natalizie L'articolo proviene da Gossip e Tv.

Agenzia_Ansa : #Covid, #Salvini: diamo voce a #Ioapro. Si parte venerdì. Tam tam sui social. 'Non è contro nessuno, non è di fuori… - chetempochefa : “Credo proprio che le donne dovrebbero imparare a vivere anche senza gli uomini. Io credo che una parte della vita… - lauraboldrini : Marciano anche oggi, come ogni domenica da agosto. A #Minsk e in tutto il Paese. Dicono basta alla violenze del re… - 7SportingClub : Avete già segnato tra gli obiettivi del 2021 ?? 'Tornare in forma?' ?? Allora non perdete tempo: ????Sala Pesi Uomini… - chiara4eyes : RT @MT_Meli_: Il sostenitore del modello argentino e noto sessantottino Galli, tra un’ospitata dalla Gruber e una a Uomini e Donne, è alla… -