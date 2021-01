‘Uomini e Donne’, Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione presto in tre? Le parole dell’ex tronista fanno sognare i fan! (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Sono riservati, belli e più innamorati che mai Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione. La coppia, nata negli studi di Uomini e Donne, ha festeggiato ieri due anni d’amore. Un amore che i due ex protagonisti del dating show hanno sempre tenuto lontano dal gossip e dal chiacchiericcio più futile, custodendolo gelosamente. In occasione di questa ricorrenza così speciale, l’ex tronista ha dedicato parole ricche di sentimento e gratitudine alla sua fidanzata: “Buon anniversario amore mio. Vorrei scrivere un milione di cose, forse le più importanti te le ripeto ogni giorno, sono felice di quello che siamo, che siamo diventati, ti amo tantissimo e ad oggi, ho tutto quello che voglio. Per tanti aspetti siamo il bianco e il nero, a tratti sei insopportabile, vuoi sempre l’ultima parola, vivi con ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Sono riservati, belli e più innamorati che mai. La coppia, nata negli studi di Uomini e Donne, ha festeggiato ieri due anni d’amore. Un amore che i due ex protagonisti del dating show hanno sempre tenuto lontano dal gossip e dal chiacchiericcio più futile, custodendolo gelosamente. In occasione di questa ricorrenza così speciale, l’exha dedicatoricche di sentimento e gratitudine alla sua fidanzata: “Buon anniversario amore mio. Vorrei scrivere un milione di cose, forse le più importanti te le ripeto ogni giorno, sono felice di quello che siamo, che siamo diventati, ti amo tantissimo e ad oggi, ho tutto quello che voglio. Per tanti aspetti siamo il bianco e il nero, a tratti sei insopportabile, vuoi sempre l’ultima parola, vivi con ...

Agenzia_Ansa : #Covid, #Salvini: diamo voce a #Ioapro. Si parte venerdì. Tam tam sui social. 'Non è contro nessuno, non è di fuori… - lauraboldrini : Marciano anche oggi, come ogni domenica da agosto. A #Minsk e in tutto il Paese. Dicono basta alla violenze del re… - TeresaBellanova : Perché le donne, alla prova degli eventi e dei fatti, sono obbligate a dare ragione della loro autonomia di giudizi… - AllaCaricaNews : Non ci sono più gli uomini di una volta! Secondo il report “L’energia tra valori individuali e comunitari” (Univers… - bmthevick : RT @bluejfrost: L'universo secondo gli uomini cis che pensano che le donne guardano anime per attirare la loro attenzione: -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Uomini Donne’ Codice fiscale: oggi il calcolo è veloce ea portata di click Fortune Italia