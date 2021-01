Unieuro | lo sfogo del social media manager “impazzito” | il suo post sulla lavatrice diventa virale

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) Nelle ultime ore ètounpubblicatopagina Facebook di Uniero da quello che è stato ribattezzato il loro”. In realtà si tratta ovviamente dell’ennesima nuova trovata di marketing che, con quello che a prima vista sembra unopersonale, ha fatto centro, attirando l’attenzione e scatenando le reazioni degli utenti. In realtà già da qualche settimana suidel rivenditore di elettrodomestici apparivanopubblicitari decisamente non standard, più simili a dei “meme” che non ai classici volantini. Ma il culmine è stato raggiunto appunto con questo monologo del, che ...