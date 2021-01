Una vacanza libertina in un resort tra scambisti e nudisti: la testimonial è Malena. E il Covid? (Di mercoledì 13 gennaio 2021) L’emergenza sanitaria sembra ancora lontana dal terminare, anche se la campagna di vaccinazione dovrebbe portare ad una situazione molto più gestibile entro la prossima estate. Anche per questo sono in molti ad organizzarsi per i mesi caldi, convinti che già dal mese di giugno si potrà vivere in condizioni di seminormalità. Ipotesi che per gli scienziati appare fin troppo ottimistica, ma evidentemente non lo è per un resort campano, che sta organizzando una vacanza di 5 giorni dedicata interamente al godimento. Per diffondere ancora meglio l’evento, questo misterioso resort ha scelto come testimonial nientemeno che Malena, nota pornostar, che ha parlato proprio di questa vacanza tra scambisti, nudisti e naturisti. L’evento si terrà dal 29 maggio al 2 ... Leggi su nonsolo.tv (Di mercoledì 13 gennaio 2021) L’emergenza sanitaria sembra ancora lontana dal terminare, anche se la campagna di vaccinazione dovrebbe portare ad una situazione molto più gestibile entro la prossima estate. Anche per questo sono in molti ad organizzarsi per i mesi caldi, convinti che già dal mese di giugno si potrà vivere in condizioni di seminormalità. Ipotesi che per gli scienziati appare fin troppo ottimistica, ma evidentemente non lo è per uncampano, che sta organizzando unadi 5 giorni dedicata interamente al godimento. Per diffondere ancora meglio l’evento, questo misteriosoha scelto comenientemeno che, nota pornostar, che ha parlato proprio di questatrae naturisti. L’evento si terrà dal 29 maggio al 2 ...

