Una palestra all'aperto al Giardino delle Cascate perché i cittadini tornino a fare esercizio

Mentre le palestre romane sono ancora chiuse, nel Giardino delle Cascate (zona Eur) è stata realizzata una palestra a cielo aperto per gli appassionati del fitness. Un'oasi di pace per chi ama lo sport e ora potrà fare un po' di allenamento multipower all'aperto con i macchinari messi a disposizione dal Comune capitolino.

Il Giardino delle Cascate

Questo spazio verde suggestivo all'interno della città è stato creato nel lontano 1961, dall'architetto Raffaele De Vico. Ma è stato chiuso al pubblico per 56 anni, per poi venire riqualificato e ristrutturato dopo che era stato vandalizzato, finché nel 2017 non è stata inaugurata l'apertura al pubblico.

