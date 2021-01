Un tribunale di Barcellona ha stabilito che 748 rider di Deliveroo non erano lavoratori autonomi, ma avevano un rapporto da dipendenti con l’azienda (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Un tribunale di Barcellona ha stabilito che 748 rider che avevano lavorato per la società di consegna di cibo a domicilio Deliveroo avessero un rapporto di lavoro dipendente con l’azienda e non fossero lavoratori autonomi o collaboratori, come invece sosteneva Leggi su ilpost (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Undihache 748chelavorato per la società di consegna di cibo a domicilioavessero undi lavoro dipendente cone non fosseroo collaboratori, come invece sosteneva

