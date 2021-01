Un Posto al Sole anticipazioni 13 gennaio: Filippo e Leonardo in pericolo (Di mercoledì 13 gennaio 2021) . I due uomini sono stati rapiti e Serena comincia ad essere davvero preoccupata Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Un Posto Al Sole Rai (@unPostoalSolerai3) Leonardo ha rivelato dei nuovi dettagli sulla morte di Tommaso che hanno L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di mercoledì 13 gennaio 2021) . I due uomini sono stati rapiti e Serena comincia ad essere davvero preoccupata Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da UnAlRai (@unalrai3)ha rivelato dei nuovi dettagli sulla morte di Tommaso che hanno L'articolo proviene da YesLife.it.

repubblica : Nina Soldano, l'attrice lascia 'Un posto al sole': 'Non è stata una mia scelta' - Sig_Ceretti : @TheClash976 Shamless, Weed e tante altre. Ma soprattutto un Posto al Sole ?? - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Nina Soldano, l'attrice lascia 'Un posto al sole': 'Non è stata una mia scelta' - LiaColombo1 : ? categorie a rischio, tipo trasfusi-emofiliaci-tossicodipendenti, bevendo alcolici, prendendo stimolanti-tranquill… - Robbetta : RT @repubblica: Nina Soldano, l'attrice lascia 'Un posto al sole': 'Non è stata una mia scelta' -