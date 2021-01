Un mese da vegani: in 500mila per Veganuary (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Dalla Gran Bretagna ai Paesi dell’America Latina in 500mila aderiscono a Veganuary, la challenge per mangiare vegano nel mese di gennaio Veganuary, la challenge internazionale che invita le persone a mangiare vegano per tutto il mese di gennaio, ha raggiunto quest’anno i 500.000 aderenti, superando i 400.000 del 2020. Lo rende noto sul suo sito la… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Dalla Gran Bretagna ai Paesi dell’America Latina inaderiscono a, la challenge per mangiare vegano neldi gennaio, la challenge internazionale che invita le persone a mangiare vegano per tutto ildi gennaio, ha raggiunto quest’anno i 500.000 aderenti, superando i 400.000 del 2020. Lo rende noto sul suo sito la… L'articolo Corriere Nazionale.

