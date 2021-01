Ultim’ora – Empoli, l’allenatore Dionisi e tre giocatori messi in isolamento dall’Asl di Napoli (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Empoli, l’allenatore Dionisi e tre giocatori messi in isolamento dall’Asl di Napoli Tre giocatori dell’Empoli e l’allenatore Dionisi non possono uscire dall’albero per le norme … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di mercoledì 13 gennaio 2021)e treindiTredell’non possono uscire dall’albero per le norme … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

FrancisJUnder12 : +++ULTIM ORA++ Asl Nqpoli mette in isolamento alcuni giocatori dell Empoli non è una battuta - areanapoliit : ?? ULTIM'ORA - Napoli-Empoli, l'ASL blocca tre giocatori I dettagli: - DilectisG : RT @Paroladeltifoso: Ultim’ora: l’ASL blocca l’Empoli in albergo, partita rinviata? - Paroladeltifoso : Ultim’ora: l’ASL blocca l’Empoli in albergo, partita rinviata? - _SiGonfiaLaRete : ??Ultim'ora #NapoliEmpoli: Asl mette isolamento 3 calciatori, Dionisi e un magazziniere -

Ultime Notizie dalla rete : Ultim’ora Empoli Serie B DAZN 12a Giornata - Diretta Esclusiva | Palinsesto e Telecronisti Digital-Sat News