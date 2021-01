Ultimi sondaggi Noto: crisi governo, Renzi e Iv pagano pegno (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Non è il momento per aprire una crisi di governo. Non ora con un Paese in piena emergenza sanitaria e con il piano vaccinale appena iniziato. Non ora con il Recovery Plan da inviare a Bruxelles per la sperata vidimazione. A chiederlo non sono nè Conte nè l’asse Pd-M5S-LeU, bensì il 78% degli italiani. E’ quanto emerge dagli Ultimi sondaggi politici condotti dall’Istituto Noto per Il Fatto Quotidiano e pubblicati il 9 gennaio. Nonostante la gran cassa mediatica, solo il 10% degli italiani è a conoscenza della possibilità di una crisi di governo a breve. Tra coloro che si interessano di politica, il 58% bolla il duello rusticano ingaggiato da Renzi contro il premier, come una “fastidiosa manovra di palazzo, un gioco di poltrone e di potere che non ... Leggi su termometropolitico (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Non è il momento per aprire unadi. Non ora con un Paese in piena emergenza sanitaria e con il piano vaccinale appena iniziato. Non ora con il Recovery Plan da inviare a Bruxelles per la sperata vidimazione. A chiederlo non sono nè Conte nè l’asse Pd-M5S-LeU, bensì il 78% degli italiani. E’ quanto emerge daglipolitici condotti dall’Istitutoper Il Fatto Quotidiano e pubblicati il 9 gennaio. Nonostante la gran cassa mediatica, solo il 10% degli italiani è a conoscenza della possibilità di unadia breve. Tra coloro che si interessano di politica, il 58% bolla il duello rusticano ingaggiato dacontro il premier, come una “fastidiosa manovra di palazzo, un gioco di poltrone e di potere che non ...

