Ultime Notizie Serie A: tutte le news della giornata – VIDEO (Di giovedì 14 gennaio 2021) tutte le Ultime Notizie più importanti della Serie A del giorno, aggiornate dalla Redazione di Calcionews24 Ore 13.40 – Roma, Tiago Pinto si presenta: «Prime sensazioni positive. I Friedkin mi hanno convinto» – Il nuovo dirigente giallorosso si è presentato in conferenza stampa: «Sono molto felice di essere qui, molto motivato con questo progetto. I primi giorni non sono stati facili, un conto è lavorare da casa via telefonica, un altro sul posto. Fortunatamente da ieri ho potuto essere presente a Trigoria e lavorare con tutti. Le prime sensazioni non possono che essere positive». Le parole Ore 12.50 – Napoli, nessun nuovo positivo al Covid-19 – «Tutti negativi al Covid-19 i tamponi effettuati ieri mattina ai componenti del gruppo squadra». A comunicarlo, il Napoli attraverso una ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 14 gennaio 2021)lepiù importantiA del giorno, aggiornate dalla Redazione di Calcio24 Ore 13.40 – Roma, Tiago Pinto si presenta: «Prime sensazioni positive. I Friedkin mi hanno convinto» – Il nuovo dirigente giallorosso si è presentato in conferenza stampa: «Sono molto felice di essere qui, molto motivato con questo progetto. I primi giorni non sono stati facili, un conto è lavorare da casa via telefonica, un altro sul posto. Fortunatamente da ieri ho potuto essere presente a Trigoria e lavorare con tutti. Le prime sensazioni non possono che essere positive». Le parole Ore 12.50 – Napoli, nessun nuovo positivo al Covid-19 – «Tutti negativi al Covid-19 i tamponi effettuati ieri mattina ai componenti del gruppo squadra». A comunicarlo, il Napoli attraverso una ...

GoalItalia : Le ultime dalla Continassa pre #JuveGenoa: maglia da titolare per #Chiellini [@romeoagresti ??] - sole24ore : Coronavirus ultime notizie. Moderna: il nostro vaccino immunizza per almeno un anno e funziona anche con le nuove v… - Agenzia_Ansa : I morti per #Covid negli Stati Uniti nelle ultime 24 ore sono stati circa 4.500, un nuovo #record. E' quanto emerge… - fanpage : 'Se un partito fa dimettere le sue ministre, questo non può essere considerato un fatto estemporaneo, non si può sm… - PianetaMilan : .@acmilan, #Strasser: '@Ibra_official diverso rispetto a come sembra in tv' - #ACMilan #Milan #SempreMilan… -