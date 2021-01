Ultime Notizie Serie A: tutte le news della giornata – VIDEO (Di mercoledì 13 gennaio 2021) tutte le Ultime Notizie più importanti della Serie A del giorno, aggiornate dalla Redazione di Calcionews24 Ore 13.40 – Roma, Tiago Pinto si presenta: «Prime sensazioni positive. I Friedkin mi hanno convinto» – Il nuovo dirigente giallorosso si è presentato in conferenza stampa: «Sono molto felice di essere qui, molto motivato con questo progetto. I primi giorni non sono stati facili, un conto è lavorare da casa via telefonica, un altro sul posto. Fortunatamente da ieri ho potuto essere presente a Trigoria e lavorare con tutti. Le prime sensazioni non possono che essere positive». Le parole Ore 12.50 – Napoli, nessun nuovo positivo al Covid-19 – «Tutti negativi al Covid-19 i tamponi effettuati ieri mattina ai componenti del gruppo squadra». A comunicarlo, il Napoli attraverso una ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 13 gennaio 2021)lepiù importantiA del giorno, aggiornate dalla Redazione di Calcio24 Ore 13.40 – Roma, Tiago Pinto si presenta: «Prime sensazioni positive. I Friedkin mi hanno convinto» – Il nuovo dirigente giallorosso si è presentato in conferenza stampa: «Sono molto felice di essere qui, molto motivato con questo progetto. I primi giorni non sono stati facili, un conto è lavorare da casa via telefonica, un altro sul posto. Fortunatamente da ieri ho potuto essere presente a Trigoria e lavorare con tutti. Le prime sensazioni non possono che essere positive». Le parole Ore 12.50 – Napoli, nessun nuovo positivo al Covid-19 – «Tutti negativi al Covid-19 i tamponi effettuati ieri mattina ai componenti del gruppo squadra». A comunicarlo, il Napoli attraverso una ...

Ultime Notizie dalla rete : Ultime Notizie Coronavirus ultime notizie. Vescovo di Napoli Sepe positivo. Valle d'Aosta valuta apertura piste per ... Il Sole 24 ORE Unieuro, gli sfoghi del Social media manager diventano virali. E Taffo risponde: «Pensa se dovessi vendere lapidi»

Ha fatto impazzire i social il post della pagina Facebook di Unieuro pubblicato nella tarda mattinata di ieri, in cui il social media manager parla di sè in ...

Crisi di governo. Un sondaggio: italiani tra rabbia e preoccupazione

ROMA (ITALPRESS) – Negli ultimi giorni, le discussioni all’interno della maggioranza di Governo tra gli esponenti di Italia Viva e il premier Conte, stanno portando l’esecutivo alla crisi. Crisi che, ...

