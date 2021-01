Ultime Notizie Roma del 13-01-2021 ore 11:10 (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Romadailynews radiogiornale ben ritrovate l’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio il Consiglio dei Ministri nella nota ha dato via libera recovery panna con il suo unanime di tutti i ministri tranne le due ministri Italia viva Teresa Bellanova ed Elena Bonetti che si sono astenute lamentando l’assenza del Mes Gualtieri è stato un gran lavoro più importante di ogni polemica ma è scontro totale tra Teramo e il conte Matteo Renzi la conferenza stampa convocata da Renzi nel pomeriggio la camera potrebbe certificare l’addio di Italia Viva il governo conta già fatto sapere che in caso di crisi sarà impossibile rifare un nuovo esecutivo in Italia viva Renzi rilancia stai presidente del consiglio è convinto di avere i numeri e va bene così si chiama democrazia parlamentare non si va all’opposizione le risorse complessivamente allocate nelle missioni del Piano ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 13 gennaio 2021)dailynews radiogiornale ben ritrovate l’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio il Consiglio dei Ministri nella nota ha dato via libera recovery panna con il suo unanime di tutti i ministri tranne le due ministri Italia viva Teresa Bellanova ed Elena Bonetti che si sono astenute lamentando l’assenza del Mes Gualtieri è stato un gran lavoro più importante di ogni polemica ma è scontro totale tra Teramo e il conte Matteo Renzi la conferenza stampa convocata da Renzi nel pomeriggio la camera potrebbe certificare l’addio di Italia Viva il governo conta già fatto sapere che in caso di crisi sarà impossibile rifare un nuovo esecutivo in Italia viva Renzi rilancia stai presidente del consiglio è convinto di avere i numeri e va bene così si chiama democrazia parlamentare non si va all’opposizione le risorse complessivamente allocate nelle missioni del Piano ...

sole24ore : Coronavirus ultime notizie. Moderna: il nostro vaccino immunizza per almeno un anno e funziona anche con le nuove v… - GoalItalia : Le ultime dalla Continassa pre #JuveGenoa: maglia da titolare per #Chiellini [@romeoagresti ??] - fanpage : #Crisidigoverno, potrebbe essere l'ultimo CdM dell'esecutivo #Conte, tutto dipende da Matteo #Renzi - GHERARDIMAURO1 : RT @CorriereCitta: Roma, ‘topo d’appartamento’ in azione: arriva la segnalazione al NUE, 31enne arrestato - CorriereCitta : Roma, ‘topo d’appartamento’ in azione: arriva la segnalazione al NUE, 31enne arrestato -

Ultime Notizie dalla rete : Ultime Notizie Coronavirus ultime notizie. 9,3 milioni di statunitensi vaccinati, in Usa record delle vittime nelle ... Il Sole 24 ORE Harden, la conferenza che fa discutere sa di addio: «Houston non è abbastanza forte»

James Harden può veramente lasciare Houston? Se lo stanno chiedendo più o meno tutti oltreoceano, soprattutto dopo la conferenza stampa di ...

Anticipazioni Una Vita: Marcia abbandona Felipe, poi decide di andare via

Arriva ad Acacias 38 il marito della Sampaio, che genera non poca confusione; la brasiliana viene poi beccata insieme all'Alvarez Hermoso e decide di lasciare per sempre il quartiere ...

