Ufficiale: il portiere Branescu va al Poli Iasi (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Il portiere rumeno Laurentiu Branescu torna nel suo paese: il classe ’94 ha firmato con il Poli Iasi, contratto fino a giugno con opzione per una ulteriore stagione. E’ cresciuto nel settore giovanile della Juventus e la scorsa stagione era in Scozia, vestendo la maglia del Kilmarnock. Foto: Twitter personale Branescu L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Ilrumeno Laurentiutorna nel suo paese: il classe ’94 ha firmato con il, contratto fino a giugno con opzione per una ulteriore stagione. E’ cresciuto nel settore giovanile della Juventus e la scorsa stagione era in Scozia, vestendo la maglia del Kilmarnock. Foto: Twitter personaleL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Nuova avventura per il portiere rumeno classe '94 Laurentiu Branescu. L'ex portiere della Juventus, Laurentiu Branescu, dopo l'esperienza scozzese al Kilmarnock, torna ...

