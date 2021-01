Tutto quello che sappiamo sulla nuova coppia Diletta Leotta-Can Yaman

Leggi su vanityfair

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) La nuova coppia del 2021, quella formata da Diletta Leotta, 29 anni e Can Yaman, 31, sta facendo impazzire il gossip. L’attore turco e la conduttrice di Dazn (che avrebbe chiuso definitivamente la storia con il pugile Daniele Scardina) tacciono. Ma i dettagli sulla loro relazione si moltiplicano di ora in ora. Secondo i bene informati si frequentano «da tre settimane». E «sono innamoratissimi». Sarebbe stato lui, nuovo sex symbol della tv e dei social, a fare il primo passo. Contattando la conduttrice sportiva più amata dagli italiani via Instagram.