Tutte le ombre della “Netflix italiana” (Di mercoledì 13 gennaio 2021) di Alessandro Trigona «La strada dell’inferno è lastricata di buone intenzioni» è una costante della politica italiana, un modo di riuscire a tradurre tuttoin occasione di trame e intrighi. Così sembra dover essere anche per la fantomatica Netflix della cultura italiana, ITsART, messa in piedi dall’attuale ministro per i Beni e la Attività Culturali, Dario Franceschini. A fronte delle sbandierate buone intenzioni, per altro condivisibili, Italexit con Paragone non può, nell’interesse stesso dell’arte e della cultura italiana, che esprimere la propria perplessità a riguardo. Dubbi alimentati dalla stessa lettura di un’interessante rassegna stampa che, a riguardo, si è andata stratificando negli ultimi mesi. Il 2 dicembre, Marco Molendini, infatti, sul ... Leggi su ilparagone (Di mercoledì 13 gennaio 2021) di Alessandro Trigona «La strada dell’inferno è lastricata di buone intenzioni» è una costantepolitica, un modo di riuscire a tradurre tuttoin occasione di trame e intrighi. Così sembra dover essere anche per la fantomaticacultura, ITsART, messa in piedi dall’attuale ministro per i Beni e la Attività Culturali, Dario Franceschini. A fronte delle sbandierate buone intenzioni, per altro condivisibili, Italexit con Paragone non può, nell’interesse stesso dell’arte ecultura, che esprimere la propria perplessità a riguardo. Dubbi alimentati dalla stessa lettura di un’interessante rassegna stampa che, a riguardo, si è andata stratificando negli ultimi mesi. Il 2 dicembre, Marco Molendini, infatti, sul ...

Davideziliani80 : RT @wireditalia: Il nuovo numero di Wired Italia è in tutte le edicole. Il vero volto della #Cina: un numero speciale, tra luci e ombre, d… - enzo_laratta : Ci sono momenti in cui sembra che tutte le porte siano chiuse, nessuna uscita, allora quello è il momento di abbatt… - CMistero : RT @raffamad81: Lo hanno già detto altri. Mi accodo. Guardate #SanPa Un pezzo di storia di questo paese, con tutte le sue luci e ombre. ht… - MatteoM60934932 : Platone sostiene che l'uomo vive in una realtà fittizia. Tutte le cose presenti in questa realtà non sono altro c… - fascinodelmale : @botero1960 Pensar male? Può essere. Per cominciare però vorrei sapere per quale motivo o strategia fece ritirare g… -

Ultime Notizie dalla rete : Tutte ombre Retroscena. Tutte le ombre dell’omicidio nella comunità psichiatrica di Volpiano La Stampa La cultura modello Netflix è adatta alla vostra azienda?

Le ricette già pronte non sempre funzionano, per avere successo occorre contestualizzare e porsi le domande giuste ...

Le ombre di Deutsche Telekom e Huawei sull’accordo Ue-Cina

Un settimanale sgancia la bomba: in cambio dell’accelerazione sull’accordo Ue-Cina, Merkel ha incassato un accordo a margine per aprire il mercato tedesco alle telco cinesi e viceversa? E Macron? In a ...

Le ricette già pronte non sempre funzionano, per avere successo occorre contestualizzare e porsi le domande giuste ...Un settimanale sgancia la bomba: in cambio dell’accelerazione sull’accordo Ue-Cina, Merkel ha incassato un accordo a margine per aprire il mercato tedesco alle telco cinesi e viceversa? E Macron? In a ...