Tua per sempre: il trailer del film che conclude la storia di To All The Boys I've Loved Before

Netflix ha condiviso il trailer di Tua Per sempre, film in arrivo a febbraio che conclude la storia iniziata con To All The Boys I've Loved Before. 

Tua per sempre, capitolo conclusivo della storia iniziata con To All The Boys I've Loved Before, arriverà su Netflix il 12 febbraio e online è stato condiviso il primo trailer. 

Nel video si vede Lara Jean Covey in viaggio, trascorrendo così del tempo insieme alle sorelle, e prepararsi all'ultimo anno di liceo. La sua storia con Peter sembra andare a gonfie vele, ma la ragazza potrebbe avere dei problemi a causa della sua ammissione all'università e della sua scelta su dove iscriversi al ...

